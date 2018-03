Piogge forti su Appennino, chiuso guado

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 MAR - Piogge abbondanti in Piemonte, da questa mattina, ma finora l'unico problema si è verificato a Gavi, dove è stato chiuso - "in via precauzionale", spiega l'Ufficio Tecnico del Comune - il guado sul torrente Lemme.

E sono proprio nell'Alessandrino - come previsto - le precipitazioni più intense: a metà pomeriggio la rete Arpa ha misurato 41.2 millimetri di pioggia a Ponzone, 30.8 a Carrega Ligure. La neve cade da 1.000 metri in su, ma nel Cuneese la quota scende fino a 500. Marcato su tutto l'arco alpino il pericolo valanghe, l'allerta resterà almeno fino a domani, quando è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo. Peggiorerà di nuovo dalla serata e domenica la quota neve si abbasserà fino a 400 metri nel Cuneese, con temperature inferiori alla media del periodo.

A quota 2.000 l'altezza della neve è 195-275 cm sulle Alpi Lepontine, 255-270 sulle Pennine, 250-260 sulle Liguri.