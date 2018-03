Occidente-Oriente nelle opere di Boetti

(ANSA) - ASTI, 15 MAR - L'eterno e conflittuale rapporto tra la cultura occidentale e quella orientale racchiuso nelle opere dell'artista torinese Alighiero Boetti, esposte dal 16 marzo al 15 luglio 2018 a palazzo Mazzetti ad Asti. L'esposizione personale, che si intitola 'Perfiloepersegno', curata da Laura Cherubini e Maria Federica Chiola, si inserisce in un percorso intrapreso nel 2015 dalla Fondazione Palazzo Mazzetti con il progetto 'Asti Contemporanea, collezioni private', "per approfondire la cultura del contemporaneo attraverso il dialogo con i collezionisti privati, le fondazioni e i musei", ha spiegato il presidente Michele Maggiora. Il percorso espositivo si compone di 65 opere che comprendono mappe, ricami, cartoncini a biro e arazzi che l'Arazzeria Scassa, fondata nel 1957 da Ugo Scassa, realizzò per l'artista.

"Un vero e proprio diario - spiegano i promotori - in cui vengono rappresentate storie, concetti di vita, pensieri e la memoria stessa di un artista girovago, un esploratore di mondi e di culture".