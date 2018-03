Nuovo tour Pausini a Torino 26 ottobre

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Passa per Torino, all'Alpitour, il prossimo 26 ottobre, il tour di Laura Pausini 'Fatti Sentire Worldwide tour' legato al suo ultimo album 'Fatti sentire', in uscita mondiale domani 16 marzo.

Le vendite su TicketOne aprono il 19 marzo mentre le presales per il funclub sono aperte dal 16 al 18 marzo.