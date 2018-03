Ladri si schiantano con auto, arrestati

(ANSA) - ALESSANDRIA, 15 MAR - Svaligiano una casa di Alessandria a lume di candela per non farsi notare dal proprietario e poi fuggono su una Mercedes SL rubata. Inseguiti dalle volanti di Polizia, si schiantano sotto l'arco di piazza Matteotti e vengono arrestati. Sono due marocchini: Ahmed Khaffou, 29 anni, già noto alle forze dell'ordine, che si trovava alla guida, e Fajcel El Wezi, 31 anni. Entrambi senza fissa dimora e irregolari.

Avevano appena compiuto un colpo in casa di un 32 enne rubando 500 euro, telefono cellulare e la Mercedes: sono stati condannati, rispettivamente, a 3 anni, 6 mesi e 20 giorni e 857 euro di multa; e a 2 anni e 500 euro, con la condizionale. Per entrambi è stata avviata la procedura di espulsione.