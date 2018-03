Contromano su A26, auto urta camion

(ANSA) - OVADA (ALESSANDRIA), 15 MAR - Un'automobile ha imboccato contromano l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nell'Alessandrino, ed è rimasta coinvolta in un incidente con un camion. Il conducente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Novi Ligure (Alessandria).

L'incidente si è verificato nel territorio di Tagliolo Monferrato. A svolgere gli accertamenti è la sottosezione di Belforte Monferrato della polizia stradale.

E' un sessantenne, residente in provincia di Torino, l'automobilista che la scorsa notte, viaggiando in contromano sulla A26, è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un camion. L'uomo - riferiscono alla polizia stradale di Belforte Monferrato - procedeva verso Genova. Dopo una sosta all'area di servizio Stura ha ripreso il viaggio ma ha imboccato la corsia nella direzione sbagliata. Ora è ricoverato all'ospedale San Giacomo di Novi Ligure, dove è stato trasportato in codice giallo. "Nei suoi confronti - annunciano alla Stradale - saranno presi i provvedimenti del caso, che possono arrivare alla revoca della patente".