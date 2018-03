Agenzia Entrate, mediatori culturali

(ANSA) - TORINO, 15 MAR - Mediazione culturale in lingua araba, cinese e moldava, negli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Torino. L'iniziativa, settimane fa, è stata presentata in Prefettura. In alcuni uffici torinesi dell'Agenzia delle Entrate - è stato sottolineato - gli utenti stranieri sfiorano il 50% del totale, una platea in crescita per la quale l'amministrazione fiscale e la Prefettura hanno avviato il progetto di mediazione, che punta ad aumentare la comprensione delle norme e la fiducia fra cittadini e istituzioni. Il servizio va al di là della semplice traduzione ma punta a far comprendere nel suo complesso le norme, gli adempimenti fiscali e le procedure.

Un progetto, sottolinea il prefetto Renato Saccone, "che rientra nel percorso di inclusione e integrazione che portiamo avanti. Pur puntando molto sul valore della formazione linguistica italiana per gli stranieri, la mediazione culturale può contribuire a semplificare le relazioni e ad aumentare il rapporto di fiducia verso le istituzioni".