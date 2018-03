We want sex di Nigel Cole a Bardonecchia

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - I diritti delle lavoratrici sono il tema della proiezione gratuita rivolta agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie piemontesi di primo e secondo grado di domani a Bardonecchia, al Cinema Sabrina, promossa dalla Consulta regionale delle Elette, presieduta da Stefania Batzella, anche consigliera regionale del Movimento Libero Indipendente.

Per l'occasione viene presentato il film 'We Want sex', per una platea di 240 ragazzi e ragazze dell'Istituto Des Ambrois di Oulx, della scuola media di Bardonecchia e dell'Itis Ferrari di Susa. L'iniziativa doveva svolgersi la settimana scorsa, in occasione delle celebrazioni per la Giornata Internazionale della donna, ma è stata posticipata a causa dello sciopero.

Dopo la pellicola 'Suffragette' di Sarah Gavron, proposta nel 2016, e di '7 minuti', di Michele Placido, nel 2017, quest'anno, dice Batzella, "è stato scelto un film che pone l'attenzione sulla strada che c'è ancora da fare per la piena affermazione dei diritti delle donne".