Ubriaco a guida, per giudice fatto lieve

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Guidare ubriachi può essere considerato un "fatto di lieve entità" e quindi non punibile: l'interpretazione della norma arriva da un giudice di Torino che ha prosciolto un 42enne che, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente, era risultato positivo al test alcolemico. La procura, contestando le aggravanti dell'ora notturna e del sinistro stradale, gli aveva notificato un decreto penale di condanna a 3.500 euro di ammenda, ma i suoi avvocati si sono opposti e hanno chiesto il processo.

Il giudice Balestretti ha sottolineato la necessità di "un'equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta" e ha elencato le circostanze che hanno ridimensionato "l'obiettivo disvalore sociale e comportamentale della condotta": l'imputato non trasportava nessuno, aveva collaborato con i vigili, non presentava segni di alterazione psichica, il tasso di alcol non si discostava molto dai valori limite e non c'è prova che la colpa dell'incidente fosse da attribuire solo a lui.