Olimpiadi, il consiglio metropolitano di Torino dice sì

Una mozione unitaria che impegna la sindaca metropolitana di Torino Chiara Appendino ad adoperarsi per presentare entro il 31 marzo la manifestazione d'interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. Il consiglio metropolitano si è pronunciato, all'unanimità, per il sì ad avviare il percorso verso l'ipotesi di candidatura, unendo in poco più di una pagina le due mozioni che erano state depositate l'una da centrosinistra e centrodestra insieme, l'altra da M5s.

"Sono ben lieta di inviare una manifestazione d'interesse ma è giusto distinguerla da una candidatura per non creare false aspettative, perché ci sono processi che non dipendono da noi e perché non si decide a scatola chiusa". A precisarlo, prima del voto della mozione olimpica approvata oggi, è stata la sindaca Chiara Appendino.

"Il risultato di oggi - ha spiegato - è stato prendere atto che c'è l'interesse e che ci impegniamo a lavorare per portarlo avanti e trasformarlo in candidatura". Per la prima cittadina, però, "a oggi nessuno è in grado di dire se siamo nelle condizioni o no di fare le Olimpiadi, dobbiamo verificare le condizioni e su queste capire se sono un'opportunità o no e provare a costruire un modello diverso. Non possiamo dire sì a scatola chiusa, per questo serve la manifestazione d'interesse".