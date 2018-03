Ex edicole, progetto per nuova vita

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Regione Piemonte e Comune di Torino si attivano per contrastare la grave crisi del settore edicole.

In un incontro con i sindacati, gli assessori Antonella Parigi e Alberto Sacco hanno discusso l'idea di arricchire l'attività con servizi ai turisti e si sono detti disponibili a sostenere insieme progetti, come l'allargamento del raggio di azione delle edicole e la trasformazione di quelle chiuse in centri di informazione turistica e punti vendita di prodotti tipici piemontesi.

"Le edicole - ha detto Parigi - rappresentano importanti presidi commerciali, che come istituzioni siamo chiamati a sostenere. Alla luce delle difficoltà del settore, è necessario ripensare in parte al loro ruolo. E' possibile dare nuovo impulso al settore legandolo alla promozione turistica ed enogastronomica".

"La capillarità in tutta la città dei chioschi, attraverso la vendita di prodotti tipici e di souvenir - ha rimarcato Sacco - può rappresentare una opportunità concreta a servizio della promozione turistica di Torino.