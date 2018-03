'Dieci storie proprio così' a Torino

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Chiude a Torino, alla Casa del Teatro Ragazzi dal 2 al 7 maggio, dopo un viaggio per l'Italia, la tournée dello spettacolo 'Dieci storie proprio così. terzo atto'', coprodotto da Teatro di Roma, Teatro Stabile di Napoli, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino e con Co2 Crisis Opportunity Onlus, nell'ambito del progetto 'Il palcoscenico della legalità'.

Un progetto sperimentale che mira a riflettere su come collusione e corruzione intossichino la nostra comunità. E a ragionare sugli strumenti che si hanno per contrastare questo degrado tra cui il potere di voto, di acquisto, di scegliere chi frequentare, di educare, formare ed informare. Lo spettacolo, presentato oggi alla Casa del Teatro racconta le storie di vittime della criminalità organizzata, storie di impegno civile e riscatto sociale come quella del procuratore della Repubblica di Torino, Bruno Caccia, delle pizzeria Etica di Bologna, della prima donna collaboratrice di giustizia, Maria Stefanelli.