Città Metropolitana, approvato bilancio

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Il Consiglio metropolitano di Torino ha approvato oggi il Documento Unico di programmazione e il bilancio di previsione triennale che pareggia a 839 milioni di euro. Il documento, che ha ricevuto 8 voti a favore del M5S e 11 astensioni di Città di Città e Civica per il territorio, prevede 25 mln per interventi su edilizia scolastica, 6 per manutenzione ordinaria dei plessi scolastici, 84 assunzioni e una diminuzione di 14 mln del prelievo forzoso dello Stato. "È il primo anno - ha sottolineato la sindaca metropolitana e assessore al Bilancio Chiara Appendino - che si torna a riuscire a fare un bilancio triennale e che prevede anche investimenti significativi e un piano di assunzioni. Un punto di partenza importante, patrimonio di tutto il consiglio".