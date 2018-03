Carlson WagonLit sospende licenziamenti

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - La Carlson Wagonlit Travel ha sospeso la procedura di licenziamento per tutti i 50 dipendenti della sede di Torino. L'azienda, che lo scorso 31 gennaio aveva annunciato di voler chiudere la storica sede di Torino per trasferirne le attività all'estero, ha avviato un confronto sindacale per minimizzare l'impatto negativo sui lavoratori. Lo rende noto il ministero dello Sviluppo Economici.

Il ministro Carlo Calenda, nell' incontro che si era tenuto al Mise il 15 febbraio scorso alla presenza dei sindacati e nelle successive riunioni, aveva chiesto all'azienda di ritirare la procedura di licenziamento proponendo un supporto per soluzioni di permanenza in Italia che scongiurassero la chiusura della sede di Torino. Il ministro aveva già sottolineato l'importanza e la necessità di rafforzare il settore dei tour operator e delle agenzie di viaggio nel nostro Paese affinché le aziende del settore continuino ad investire in Italia.