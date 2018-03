Alessandria, 'decine di gomme tagliate'

(ANSA) - ALESSANDRIA, 14 MAR - Vandali in azione questa notte ad Alessandria nella centrale piazza della Libertà, sulla quale si affacciano gli uffici di Prefettura, Provincia e Comune, e in altre vie della città: sono stati tagliati gli pneumatici di almeno una ventina di automobili parcheggiate.

"Quando avevo parcheggiato - racconta un automobilista - mi era sembrato tutto a posto. Da quanto ho capito parlando con altre persone sembra che le vetture in queste condizioni siano parecchie".

Vigili urbani e polizia stanno svolgendo accertamenti.