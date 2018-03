Torino, approvate nuove tariffe Gtt

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Parte la riforma tariffaria del trasporto pubblico torinese che entrerà in vigore dal 1° luglio.

La giunta comunale oggi ha varato la delibera che introduce novità come biglietto unico urbano e suburbano a 1,70 euro con una validità di 100 minuti, giornaliero Daily a 3 euro, multi-day per 7 giorni a 17,50 euro. E, ancora, tariffe per studenti estese a tutti gli under 26 e abbonamenti in base all'Isee per giovani e over 65 residenti a Torino o con contratto d'affitto o lavoro in città. E, soprattutto, addio al biglietto cartaceo non elettronico a partire dal primo luglio con distribuzione delle smart card da domani con un biglietto omaggio per chi la ritira entro il 30 aprile.

Le tariffe per i giovani andranno, in base all'Isee, da 158 a 258 euro l'anno, mentre per gli abbonamenti over 65 da 118 a 188 euro. Viene inoltre introdotto l'abbonamento Formula U mensile sliding, in vendita solo online, valido 1 mese dal momento dell'acquisto.