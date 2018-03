La Mahler Chamber Orchestra in Italia

(ANSA) - FERRARA, 13 MAR - Torna la Mahler Chamber Orchestra: il 14 marzo al Teatro Comunale Claudio Abbado nell'ambito dei concerti di Ferrara Musica, il 15 al Teatro Valli di Reggio Emilia e il 16 all'Auditorium Giovanni Agnelli di Torino (sempre alle 20.30), il complesso fondato da Claudio Abbado e che da circa 20 anni ha la sua residenza italiana proprio nel teatro ferrarese, sarà diretto da François-Xavier Roth.

Solista per il concerto haydniano sarà il francese Jean-Guihen Queyras, per anni solista dell'Ensemble Intercontemporain di Pierre Boulez, esperienza che lo ha profondamente influenzato e forgiato. Un programma, dunque, che pur contenendo musiche di due compositori di epoche e tradizioni culturali differenti, ha facilitato in molti modi la formazione di una identità europea.

Il programma, uguale per le tre serate, è parimenti diviso tra Bela Bartok e Franz Joseph Haydn: secondo Settecento e primo Novecento a confronto.