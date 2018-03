Torna Sottodiciotto Film Festival

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Guarda a un pubblico sempre più vasto di studenti, dalle elementari agli universitari, il 19/o Sottodiciotto Film Festival (16-23 marzo) presentato al Museo del Cinema di Torino dal direttore Stefano Della Casa, dalla presidente del Museo Laura Milani, dall'assessore alla Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi e dagli sponsor in aumento.

"Questo Festival è sempre più importante - ha detto Parigi - perché abbatte le barriere tra le età, tra cultura bassa e alta e lavora per la formazione del pubblico futuro anche promuovendo la produzione nelle scuole. In una città, Torino, in cui l'indotto cinema sta diventando un elemento fondante".

Milani ha sottolineato come Museo e Festival lavorino per incontrare i linguaggi giovanili, come dimostra il live painting del writer Mr. Wany che per tutto il festival disegnerà su un muro all'ingresso del Museo. Molte le anteprime tra cui il cartoon 'The Breadwinner', candidato all'Oscar, e 'Led Deux Amis', debutto in regia del figlio d'arte Louis Garrel.