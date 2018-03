Siria, scritte su muri Torino pro Afrin

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Raid vandalico a Torino, nel quartiere San Salvario, in piazza Graf. I muri della Microtecnica, azienda che produce componenti elettronici, sono stati imbrattati con alcune scritte: "Complici del massacro di Afrin", "Italia complice", "Erdogan Assassino". Le finestre dell'ingresso dello stabile sono state distrutte.

Il raid è avvenuto a seguito di un corteo, organizzato ieri nel centro città da alcuni antagonisti della rete curda torinese, dei centri sociali Askatasuna e Gabrio e della Federazione anarchica italiana, che sono scesi in strada in solidarietà ad Afrin, città sotto assedio dall'esercito turco.

"La Microtecnica - si legge sulla pagina Facebook del centro sociale Gabrio - produce componenti elettronici per gli elicotteri Kobra, usati dalla Turchia ad Afrin". Sul blitz indaga la Digos.