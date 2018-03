Museo auto Torino, Mengozzi direttrice

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Cambio al vertice del Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" di Torino.

Nuovo direttore è Mariella Mengozzi: entro due mesi assumerà la guida dell'ente museale raccogliendo il testimone del direttore uscente, Rodolfo Gaffino Rossi. Il curriculum della neo direttrice, manager romagnola di 56 anni, è stato selezionato tra le oltre 110 candidature pervenute anche dall'estero.

"Abbiamo scelto Mariella Mengozzi, per la sua grande esperienza negli ambiti del marketing, della comunicazione e del licensing - spiega il presidente Benedetto Camerana -.

sviluppata per grandi marchi internazionali come Disney e Ferrari, e soprattutto nella gestione per alcuni anni del Museo Ferrari. Siamo convinti che questa scelta possa imprimere una forte accelerazione alla crescita del Museo".

Obiettivo della neo direttrice è ora quello di "consolidare il museo tra i luoghi di eccellenza in Piemonte e in Italia, proseguendo il lavoro già avviato in questi ultimi anni".