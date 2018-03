Malagò, cambio linea M5S? Noi contenti

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Cambio linea dei 5 Stelle sulle Olimpiadi? Mi sento di dire che chiunque rappresenta il Coni non può non essere contento se qualcuno fa un endorsement a favore di una candidatura. Tanto più se rappresenta un movimento così ampio". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'apertura di Beppe Grillo e del sindaco Appendino a un'eventuale candidatura di Torino alle Olimpiadi del 2026. "Se i 5 Stelle sono un interlocutore credibile? - ha detto ancora il numero uno dello sport italiano a margine della Giunta di oggi -. Nel momento in cui c'è una presa di posizione certificata, una sorta di giuramento, non ci sono problemi a considerare affidabile l'interlocutore. Allo stesso modo la stessa domanda andrebbe fatta al Cio".