M5S diviso su Giochi, salta Consiglio

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Il Movimento 5 Stelle si spacca sulle Olimpiadi e salta il Consiglio comunale che oggi pomeriggio avrebbe dovuto discutere una mozione del Pd sulla candidatura di Torino. Per la prima volta da inizio amministrazione, in Sala Rossa è mancato il numero legale.

Assenti, tra i banchi della maggioranza, i consiglieri Damiano Carretto, Daniela Albano, Marina Pollicino e Viviana Ferrero.

Assenze che le minoranze hanno rimarcato non rispondendo all'appello e mandando 'sotto' la maggioranza.