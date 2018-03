Caparezza torna a Collisioni

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Nell'edizione del decennale di Collisioni, Caparezza torna a esibirsi sul palco del festival agrirock di Barolo. Lo stesso palco che lo vide primo artista a esibirsi dove negli anni successivi sarebbero sfilate personalità come Bob Dylan, Sting, Placebo, Elton John, Robbie Wililiams. Il rapper sarà a Collisioni il primo luglio, dopo che dal novembre al febbraio scorsi ha fatto registrare 20 sold out percorrendo più di 9.000 km in tour per l'Italia, con oltre 125 mila biglietti staccati grazie all'ultimo album Prisoner 709.

Nel cartellone del decennale di Collisioni, Caparezza si aggiunge a star internazionali come i Depeche Mode, in concerto il 2 luglio, e Lenny Kravitz, previsto per il 28, oltre a artisti italiani come Max Pezzali, Nek, e Renga, che saranno protagonisti il 30 giugno.

I biglietti saranno in vendita su www.ticketone.it a partire dalle 10 del 13 marzo.