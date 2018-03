A Torino e Novara la campagna sull'Hs

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Torna in Piemonte la la campagna nazionale informativa, e di sensibilizzazione, sull'idrosadenite suppurativa (Hs), malattia cronica molto dolorosa che si manifesta con la formazione di cisti e che colpisce circa l'1% della popolazione mondiale. Patrocinata da Inversa Onlus, associazione italiana per pazienti affetti dalla malattia, prevede visite dermatologiche gratuite a Torino - presso la Clinica Dermatologica dell'Ospedale San Lazzaro della Città della Salute di Torino - e a Novara - presso la Struttura Complessa a Direzione Universitaria di Dermatologia dell'A.O.U.

Maggiore della Carità.

Le visite venerdì 16 marzo. Per prenotare occorre telefonare al numero 392 8077216, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17.

L'associazione Inversa Onlus, fondata nel 2010 da Giusi Pintori, sostiene i malati con l'obiettivo di aiutarli a vivere meglio. La Campagna ha il contributo di Abbvie.