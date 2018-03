Fca, ricambi e logistica a Rivalta

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Fca torna a Rivalta. E' stato depositato in Comune il progetto di riutilizzo degli stabilimenti ex Fiat, 340mila metri quadrati - di cui 40mila di nuova costruzione - su cui si svilupperanno le attività di ricambi e logistica del Gruppo.

"Bentornata Fiat a Rivalta!", commenta Nicola de Ruggiero, sindaco di Rivalta di Torino. "Dal primo giorno del nostro insediamento in Comune - aggiunge - abbiamo lavorato per dare nuova vita al 'nostro' principale polo industriale, che ha accolto e dato lavoro a migliaia e migliaia di lavoratori per oltre trent'anni. Un'attività che ha impegnato i nostri uffici per mesi in un confronto con i professionisti di Fca, che ringrazio".

Iniziate demolizione e pulizia dell'area di Tetti Francesi, l'operazione si svilupperà in tre anni. "L'Amministrazione è disponibile a discutere di un ulteriore ampliamento del sito, qualora Fca volesse portare anche altre attività - conclude il primo cittadino -. Rivalta si candida infatti a diventare il centro del logistica Fca".