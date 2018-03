2-0 all'Udinese, Juve sorpassa il Napoli

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Una doppietta di Dybala consente alla Juventus di battere 2-0 l'Udinese e di portarsi a +2 sul Napoli, atteso nel posticipo di questa sera sul difficile campo dell'Inter. Con la vittoria i bianconeri, che mercoledì devono recuperare la partita con l'Atalanta, salgono infatti a 71 punti contro i 69 del Napoli.

Tutto facile per i bianconeri, reduci dal trionfo di Wembley e in formazione rimaneggiata. Bastano venti minuti alla squadra di Allegri per avere la meglio dell'Udinese: il vantaggio dell'argentino arriva su punizione, una palla a giro che si infila all'incrocio dei pali senza che Bizzarri possa fare qualcosa. Il raddoppio nella ripresa, sempre ad opera di Dybala, servito al meglio da Higuain, che nel primo tempo si vede parare un calcio di rigore dal portiere friulano.

Emozione e lacrime a inizio partita per il minuto di silenzio in memoria di Davide Astori.