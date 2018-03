Vernice nuova per bus vecchio, fermato

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Era stato riverniciato e ritargato perché sembrasse nuovo: in realtà l'autobus che stava per caricare una scolaresca in gita era operativo da ventidue anni.

La scoperta è stata fatta a Torino è della polizia municipale, che hanno bloccato il mezzo (un torpedone a tre assi) poco prima della partenza dalla zona di Madonna di Campagna. Dai controlli è risultato che la revisione era scaduta; sono emerse anche violazioni relative al cronotachigrafo.

La scolaresca è stata prelevata da un altro autobus .