'Non ne parliamo di questa guerra', film

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Chiude domani il 17/o gLocal Film Festival, al Cinema Massimo di Torino l'opera di un regista rappresentativo dello spirito del festival 'Non ne parliamo di questa guerra' di Fredo Valla, in anteprima regionale.

Il film é dedicato a un tema che, nonostante la distanza nel tempo, risulta ancora oggi scomodo: la giustizia di guerra nel primo conflitto mondiale. "L'Italia in particolare - spiega il regista - detiene il triste primato per la ferocia con cui punì i propri soldati". Il film ricostruisce e intreccia vicende di uomini che, giunti allo stremo, dissero 'no' e per questo vennero dimenticati dalla storia, quegli uomini che Curzio Malaparte definì 'disobbedienti, uomini contro, contadini, fanti, santi maledetti'. Una disobbedienza che fu un atto di coraggio e che questo film racconta anche con canzoni di guerra e rivolta.

Il documentario viene proposto in replica il 12 marzo al Polo del '900, con ospiti Marco Revelli e Sergio Soave, in collaborazione con Istituto Salvemini e Polo del '900.