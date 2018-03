Incendio a Grugliasco, danni ingenti

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Un incendio è divampato la notte scorsa intorno all'una alla Cascina Duc di Grugliasco (Torino), in strada del Portone. Le fiamme hanno distrutto gran parte del fabbricato e un trattore agricolo della 'John Deere'. Al momento la struttura è inagibile e il danno da quantificare.

Il rogo si è poi propagato al vicino capannone della ditta 'Smet', divorando 36mila bancali di legno per danni da 180mila euro. I vigili del fuoco sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio sono ancora da chiarire.

I carabinieri stanno svolgendo accertamenti indagano i carabinieri.