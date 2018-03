Giudici chiesa, annullati 120 matrimoni

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - In Piemonte nel 2017 il Tribunale Ecclesiastico Regionale ha annullato 120 matrimoni, respingendo 45 domande. Il dato è stato diffuso oggi in occasione dell'inaugurazione del nuovo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Pianezza (Torino) alla presenza dell'arcivescovo di Torino, Cesare Nosiglia.

Il primo motivo di nullità (51 casi) riguarda "l'incapacità consensuale per grave difetto di giudizio circa i diritti e i doveri del matrimonio", seguito dall'incapacità di assumerne gli obblighi (28 casi), e da vari tipi di simulazione: esclusione dell'indissolubilità del vincolo, esclusione del bonum prolis, ovvero del diritto e dovere a procreare, infedeltà. Respinto un caso di matrimonio "celebrato per dolo", mentre ne è stato dichiarato nullo uno "celebrato per effetto di violenza o timore grave". Oltre il 52% di tutti i casi riguarda la Diocesi di Torino, con 68 cause a fronte della celebrazione di circa 2.200 matrimoni.