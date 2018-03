'Dirty Dancing' a Teatro Colosseo Torino

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Arriva a Torino, al Teatro Colosseo, dal 23 al 25 marzo, il musical 'Dirty Dancing' prodotto da Wizard Productions, regia di Federico Bellone. Dopo il successo ella stagione 2014/2015, con oltre 115.000 spettatori e gran finale all'Arena di Verona, Dirty Dancing torna in grande spolvero per celebrare i 30 anni di un film cult sin dalla sua prima uscita, nel 1987.

L'intramontabile storia d'amore tra Baby e Johnny continua ad appassionare vari tipi di pubblici di ogni età, prova ne sia il fortunato tour dell'anno scorso di questa versione che ha così deciso di continuare nel 2018. Il nuovo adattamento del giovane e talentuoso regista italiano Federico Bellone ha incontrato il favore della critica, inducendo i produttori del format originale inglese ad assumere la regia italiana quale Regia Ufficiale dello spettacolo internazionale. Fedele trasposizione del film ambientato in una estate anni '60, Dirty Dancing racconta il magico incontro tra Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle.