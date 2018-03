Buco nel muro per razziare slot, preso

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Ha praticato un buco nel muro per entrare in una sala giochi e razziare le slot. I carabinieri hanno arrestato per furto aggravato, a Torino, un quarantaduenne di origine romena che si era intrufolato in un locale di corso Unione Sovietica. Con una scala lunga tre metri aveva raggiunto lo stanzino dei servizi igienici e poi aveva rotto la parete divisoria.

Prima di essere fermato ha fatto in tempo a svuotare decine di apparecchi, appropriandosi di circa 11 mila euro in monete da uno o due euro. I carabinieri, chiamati da un residente nel quartiere insospettito dai rumori, hanno bloccato il ladro mentre scendeva le scale.