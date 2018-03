Rubano gioielli dentro tomba, ricercati

(ANSA) - IVREA (TORINO), 9 MAR - I carabinieri della compagnia di Ivrea indagano sul furto messo a segno l'altra notte nel cimitero di Quassolo, piccolo centro del Canavese, dove una tomba è stata profanata per rubare alcuni gioielli. I ladri hanno smurato il loculo in cui riposa una donna, morta a 36 anni nel 1967 a causa di un incidente stradale. Probabilmente sono andati a colpo sicuro: hanno estratto la bara e, dopo averla aperta, senza toccare lo scheletro, hanno svuotato la borsetta deposta dai familiari accanto alla salma, alla ricerca di oggetti preziosi. Indagini in corso sull'eventuale bottino.