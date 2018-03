Muore dopo investimento, indagato prete

(ANSA) - CALUSO (TORINO), 9 MAR - Un sacerdote 82enne di San Benigno Canavese è indagato per omicidio stradale. L'anziano era alla guida della Fiat Panda che lo scorso 24 gennaio, in via Cesare Battisti a Caluso, ha investito un uomo di 84 anni, Giorgio Giaccone, mentre stava attraversando la strada. Il ferito è morto l'altra mattina, dopo quaranta giorni di ricovero all'ospedale di Chivasso. La procura di Ivrea ne ha disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Caluso.