Juve: Chiellini, pensiamo al sorpasso

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - "Dopo la prima fase della stagione, in cui mancava un po' la fame, ci siamo guardati negli occhi e ci siamo ritrovati". Giorgio Chiellini svela un retroscena interno allo spogliatoio della Juventus, la molla scattata dopo i risultati altalenanti delle prime giornate.

"Ci siamo detti che in quel modo non andava - ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il difensore -, che avremmo dovuto cambiare, probabilmente eravamo un po' appagati". Nella scorsa giornata i bianconeri hanno recuperato tre punti sul Napoli, ancora al primo posto in classifica con un punto di vantaggio ma con una partita in più. "Il sorpasso? Ci pensiamo, ma noi siamo abituati a pensare partita dopo partita. In ogni caso la prossima settimana potrebbe essere molto importante".