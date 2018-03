Elisoccorso salva donna nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - L'intervento dell'elisoccorso del 118 a Pamparato, nel Cuneese, ha salvato la vita ad una donna colpita da malore. Ne dà notizia l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, che conferma "l'impegno per estendere il numero di piazzole per il volo diurno e notturno del 118".

"Nelle zone di montagna e nelle aree più interne del territorio è fondamentale che vi sia questo tipo di supporto - sostiene Saitta -. Ricordo anche che insieme ad Uncem siamo impegnati per trovare una soluzione alla carenza di medici di famiglia nei luoghi meno popolati del nostro Piemonte". Saitta, che augura una "pronta guarigione" alla donna, ora ricoverata all'ospedale Santa Croce di Cuneo, si congratula con gli operatori del 118 "per questo intervento svoltosi in uno spazio ristretto". "Il loro coraggio e la loro abnegazione - conclude - meritano di essere sottolineati ed elogiati".