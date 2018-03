Chiamparino,pronto a dar mano a guida Pd

(ANSA) - SANTENA (TORINO), 9 MAR - "In una fase di collegialità alla guida del partito, sono disponibile a dare una mano. La ricetta non è un percorso di bellezza, ma ripartire da una idea di sinistra riformista e popolare". Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine dell'inaugurazione del nuovo centro ricerche Petronas, sul momento del Pd. "La candidatura di Zingaretti è positiva - aggiunge -. Credo potrebbe essere una candidatura su cui investire per ricostruire un campo democratico e di sinistra in Italia".

"Calenda, su Embraco, ha lavorato benissimo - aggiunge -, ma da qui a fare il candidato alla guida del partito ce ne passa...".