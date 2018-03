Cento chili rame su camion, due denunce

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - Due rom di 44 e 47 anni sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione. I militari li hanno visti caricare su un furgone cavi elettrici di diverso diametro e colore fuori dal campo nomadi di via Germagnano, a Torino, sul lato della sede Amiat. A bordo del camion c'erano 100 chili di rame, che sono stati sequestrati.

Questa è la prima denuncia che scatta dopo l'attivazione, lo scorso 7 marzo, del servizio di vigilanza interforze disposto nei pressi del campo nomadi di via Germagnano dal tavolo sicurezza della Prefettura secondo le direttive del ministero dell'Interno.