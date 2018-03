Appendino, dossier Olimpiadi non esiste

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - "Non esiste alcun dossier della città di Torino per la candidatura alle Olimpiadi 2026, né tantomeno quello presentato oggi dalla Camera di Commercio deve essere attribuito alla Città". Lo precisa in una nota la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "La presentazione dell'eventuale modello di Olimpiadi - aggiunge la prima cittadina - non può che avvenire nella fase di dialogo, step successivo alla scelta o meno di manifestazione di interesse".