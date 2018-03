Mazzarri: Toro dia fastidio alle grandi

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Per tornare da Roma con un risultato positivo "serviranno equilibrio, compattezza, altrimenti i gialorossi hanno dimostrato a Napoli cosa sono in grado di fare". Walter Mazzarri chiede una reazione al Torino, nell'anticipo con di domani all'Olimpico capitolino. "Abbiamo la possibilità di dare fastidio alla Roma se interpreteremo al meglio certi movimenti - ha spiegato l'allenatore granata -. Non avremo Burdisso e non abbiamo recuperato alcun giocatore, quindi dovremo essere bravi con centrocampo e attacco a non concedere spazi alla Roma, evitando che prendano coraggio". Potrebbe partire titolare Niang, operato al setto nasale in settimana e costretto a giocare con una mascherina: "Ieri l'ha provata, oggi vedremo come reagisce. Ha avuto meno giorni rispetto a De Silvestri, anche se l'infortunio è lo stesso". In preallarme Ljajic: "Non gioca titolare da tanto, si sta allenando bene come tutti gli altri". Al centro dell'attacco ci sarà ancora Belotti: "É molto motivato, voglio vedere risposte da lui".