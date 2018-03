Fca: vertice su stabilimenti piemontesi

(ANSA) - TORINO, 8 MAR - Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e la sindaca di Torino Chiara Appendino incontrano i sindacati metalmeccanici per esaminare la situazione degli stabilimenti piemontesi di Fca. In piazza Castello. davanti alla Regione, è stato organizzato un presidio dei lavoratori.

"Si tratta di un'occasione utile di confronto, a fronte di un'incertezza che permane inalterata anche dopo le dichiarazioni dell'amministratore delegato del gruppo Sergio Marchionne al Salone di Ginevra", commenta Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom. "La convocazione da parte della Regione è positiva, ma un tavolo a cui non è presente l'interlocutore di riferimento, Fca, parte necessariamente depotenziato", osserva Dario Basso, segretario generale della Uilm torinese.