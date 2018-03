Metro, 21,7 mln per potenziare linea 1

(ANSA) - TORINO, 7 MAR - Nel decreto firmato oggi dal ministro Delrio che assegna 191 milioni complessivi allo sviluppo del tpl nelle aree metropolitane, Torino avrà una quota di 21 milioni e 740 mila euro. "Soddisfazione" e "ringraziamenti al ministro" per lo stanziamento vengono espressi dalla Città di Torino, dalla sindaca Chiara Appendino e dall'assessora Lapietra. "Il ministro Delrio si è impegnato, insieme al suo staff e alla struttura tecnica di missione - sottolineano - a sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto collettivo della Città di Torino, che in questo modo potrà garantire di mantenere alta la qualità del servizio metro anche con l'estensione del percorso".

I fondi assegnati a Torino sono destinati a potenziare il servizio della linea 1 della metropolitana in vista delle due estensioni verso Bengasi e verso Cascine Vica: 7.44 milioni serviranno per ampliare il deposito officina di Collegno e 14.3 per acquistare altri 2 treni.