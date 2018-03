Incendio cantina, tre bimbi intossicati

(ANSA) - VERCELLI, 7 MAR - Tre bambini tra i 3 e i 12 anni sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli per accertamenti in seguito ad un incendio divampato questa notte in una casa di Fontanetto Po (Vercelli). Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono divampate in uno scantinato, e il fumo, in poco tempo, ha avvolto i tre piani del condominio dove abitano i tre bambini insieme ai genitori. I bimbi sono stati portati in ospedale per aver respirato fumo. L'intervento dei vigili del fuoco è durato oltre due ore; le cause dell'incendio sono ancora da stabilire.