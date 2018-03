Casale, nuovo dirigente al commissariato

(ANSA) - CASALE MONFERRATO (ALESSANDRIA), 7 MAR - Carmine Bagno, vicequestore, è il nuovo dirigente del Commissariato di Casale Monferrato. Subentra a Domenico Lopane, che lascia dopo oltre 40 anni.

Laureato in Giurisprudenza, con l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, Bagno ha ricoperto - dopo l'ingresso in polizia nel 1994 - diversi incarichi come responsabile di Sezioni di Ufficio Investigativi, prima alla Digos di Aosta poi alla Squadra Mobile di Avellino. Diventato Commissario, dal 1999 è poi stato ad Asti e Vercelli; ad Alessandria ha insegnato Diritto e Procedura penale alla 'Scuola Allievi Agenti Cardile'.