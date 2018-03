Allegri: Fatto impresa, quarti meritati

(ANSA) - ROMA, 7 MAR - "Vincere a Wembley non era semplice, anche per come si era messa la partita. Ma la squadra è stata paziente, ha aspettato il momento buono e poi in 10' ha ribaltato la partita. Credo che, anche vedendo l'andata, sia una qualificazione meritata. Il Tottenham ha grande qualità e credo che i ragazzi abbiano fatto una bella impresa". Massimiliano Allegri si gode il passaggio ai quarti di Champions della Juve.

"Lichtsteiner e Asamoah hanno cambiato la partita? Ho cambiato perché avevamo bisogno di giocatori diversi - ha detto il tecnico bianconeri -. Abbiamo fatto bene, Higuain era fermo da un po', Dybala è rientrato sabato, adesso dobbiamo recuperare gli altri, perché le prossime tre sfide varranno molto per il campionato. All'andata sono stato criticato, ora elogiato per i cambi? Le partite le vincono i giocatori che stanno facendo un'annata straordinaria e sono fiero di allenarli. Io faccio dei danni e ogni tanto cerco di rimediare".