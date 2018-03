Torino, 10.500 metalmeccanici interinali

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Nei primi 9 mesi del 2017 a Torino e provincia nel settore metalmeccanico sono stati 10.428 i lavoratori interinali, con una media pro capite di 2,15 missioni attivate. È quanto emerso al convegno 'Il sindacato nel lavoro che cambia' promosso da Fiom e Nidil-Cgil alla Camera del Lavoro di Torino durante il quale sono state presentate alcune esperienze concrete realizzate in alcune aziende dal sindacato con i lavoratori a somministrazione. Pur mancando l'ultimo trimestre 2017, nell'anno emerge ancora un aumento rispetto al 2016 degli avviamenti in somministrazione. In particolare nel settore metalmeccanico si registra un aumento del numero di missioni del 33,8%, con un totale di 22.425 missioni attivate in 9 mesi. In calo quelle a tempo indeterminato, da 160 a 46, e poco meno del 23% quelle che hanno coinvolto lavoratrici.