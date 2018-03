Sposa bambina, madre andrà a processo

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Andrà a processo la mamma di Rachida (il nome è di fantasia), la 15enne che aveva denunciato di essere stata promessa sposa a un uomo di dieci anni più vecchio di lei. La madre è imputata per maltrattamenti in famiglia.

L'adolescente, lo scorso febbraio, aveva raccontato a una compagna di classe di un matrimonio programmato con un egiziano di 25 anni e aveva detto di aver tentato il suicidio nel bagno di casa sua, un appartamento al quinto piano della periferia Nord di Torino.

A luglio, davanti al gip, durante l'incidente probatorio disposto nel corso del procedimento penale, aveva smentito la versione. Il pm Dionigi Tibone non crede alla ritrattazione. Il processo si aprirà in Tribunale a Torino a luglio 2019.