Serie B: Cesena-Pro Vercelli 2-2

(ANSA) - CESENA, 6 MAR - Finisce 2-2 la sfida salvezza tra Cesena e Pro Vercelli, recupero della 28/a giornata di serie B, con i piemontesi bravi a rimontare il doppio svantaggio rimediato nei primi 45'. Parte forte il Cesena che con rapide verticalizzazioni cerca di liberare Jallow e Dalmonte mettendo sotto pressione la retroguardia avversaria. Al 18' Jallow, liberato da Dalmonte, impegna Pigliacelli in angolo: dalla bandierina va Schiavone e Di Noia di testa fa 1-0. La Pro Vercelli accusa il colpo e 4' dopo capitola ancora: riuscita combinazione Dalmonte-Jallow con il tiro del gambiano che viene corretto in rete da Kupisz.Nella ripresa, sfiorata dal Cesena la terza rete con Kupisz, al 22' arriva la rete che riapre i giochi: Castiglia segna su cross di Mammarella, corretto da Raicevic. A questo punto la Pro Vercelli crede nel recupero e al 27' Berra di testa, su azione d'angolo, raddrizza una gara che pareva in archivio. Cesena 17/o a 32 punti, Pro Vercelli 20/a a quota 28.