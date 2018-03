Marchionne: In Ferrari c'è condivisione

(ANSA) - GINEVRA, 6 MAR - "Da quando, nel 2014, sono arrivato in Ferrari, questa è la stagione più serena. Il team si è assestato, condivide gli obiettivi. Sono rilassato". Lo ha detto il presidente della casa di Maranello, Sergio Marchionne, a Ginevra. "I ragazzi hanno il controllo, più del passato. Abbiamo tutti i termini per andare avanti", ha affermato Marchionne. A chi gli chiedeva una percentuale di successo per la prossima stagione ha detto il 51%. Sui test, Marchionne ha detto: "Vettel oggi ha fatto il miglior tempo, speriamo si svegli anche Raikkonen".