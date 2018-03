Giovedì vintage, rassegna vini autoctoni

(ANSA) - ASTI, 6 MAR - "Antichi vitigni, nuove emozioni", per cinque giovedì 'vintage' in 27 ristoranti dell'Astigiano.

Saranno i vini da vitigni autoctoni Freisa, Ruché, Albugnano (Nebbiolo), Terre Alfieri (Arneis e Nebbiolo) e Grignolino, prodotti da una trentina di cantine del Monferrato, i protagonisti di una cinquantina di cene a tema, dal 15 marzo al 3 maggio, per la 1/a edizione della rassegna, presentata a Palazzo Mazzetti dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, in collaborazione con le' associazioni Albergatori e Ristoratori Astigiani e Barbera&Barbere.

"I vitigni autoctoni piemontesi - ha affermato il presidente del Consorzio Piemonte Land of Perfection e presidente del Consorzio Barbera, Filippo Mobrici - sono 50 tanti quanti ne ha tutta la Francia. Iniziative come questa - ha aggiunto - portano a riscoprire, nel loro territorio d'origine, una nostra grande ricchezza, espressione di una biodiversità rara e di una grande identità che il Consorzio continua a sostenere e promuovere".