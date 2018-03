Escursionista disperso nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 06 MAR - Gli uomini del Soccorso alpino e i carabinieri forestali sono entrati in azione nel primo pomeriggio di oggi in valle Maira alla ricerca di un escursionista cinquantenne, di Caraglio (Cuneo), di cui non si hanno notizia da questa mattina.

L'uomo era uscito per una passeggiata con le racchette da neve lungo i sentieri del monte Tibert, spartiacque tra le valli Grana e Maira. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito.